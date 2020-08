Het ontslag van Quique Setién is het einde van een lange lijdensweg

Quique Setién Ⓒ ANP/HH

Drie dagen na de ontluisterende 8-2 nederlaag in de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München heeft de clubleiding van FC Barcelona trainer Quique Setién ontslagen. De coach, die in januari werd aangesteld als opvolger van de ook al ontslagen Ernesto Valverde, was sinds zijn komst naar Camp Nou nooit onomstreden.