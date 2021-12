Grensrechter Sander van Roekel ziet geen doelen meer en stopt

De 47-jarige Van Roekel was jarenlang onderdeel van het team rond scheidsrechter Björn Kuipers, die voor aanvang van dit seizoen na de Johan Cruijff Schaal terugtrad.

Van Roekel was actief op twee WK’s en drie EK’s. Hij beschouwt de finale van het EK van deze zomer tussen Engeland en Italië als zijn hoogtepunt. Van Roekel laat via de KNVB weten dat hij stopt omdat hij geen nieuwe doelen meer ziet. „Het is mooi geweest”, stelt hij.