Real Madrid te sterk voor Ajax-opponent Getafe

Tegen Real Madrid liet Getafe zien waarom het in de subtup van La Liga staat. De thuisploeg maakte er een echte knokwedstrijd van en zette Real Madrid tot diep op eigen helft onder druk. Vooral met het fel afjagen van de bal had de formatie van Zinedine Zidane moeite, waardoor het weinig gevaarlijk voor het doel van Getafe kwam.

Raphaël Varane

Toch kwamen de bezoekers – ietwat gelukkig – op voorsprong. De voorzet van Ferland Mendy belandde tien minuten voor rust via de vuisten van de doelman en het hoofd van Raphaël Varane in het doel van Getafe. De thuisploeg werd in de eerste helft veel gevaarlijker dan Real, maar tot scoren kwam het niet door sterk optreden van Thibaut Courtois.

De openingstreffer kwam uiteindelijk op naam van de doelman van Getafe: David Soria. Ⓒ EPA

Na rust verdubbelde de Franse verdediger al snel de voorsprong van Real. Uit een vrije trap kopte Varane, randje buitenspel, de bal hard tegen de touwen en dit keer zonder hulp van goalie David Soria.

Real Madrid kwam na de 0-2 niet meer in de problemen en maakte in de blessuretijd, met Luka Modric als eindstation, de 0-3. Door de zege neemt Real de koppositie voorlopig over van FC Barcelona. De aartsrivaal speelt later op de avond (21.00 uur) de stadsderby tegen hekkensluiter Espanyol.

Ajax

Ajax heeft in tegenstelling tot Getafe en Real Madrid winterstop en is op trainingskamp in Qatar. Op 20 februari reist Ajax af naar Madrid, waar Getafe dan staat te wachten voor de eerste wedstrijd uit de knock-outfase van de Europa League.

