Rinus van Kalmthout maakt indruk tijdens kwalificatie Indy 500

De negen snelste coureurs op zaterdag strijden een dag later namelijk om pole position op de beruchte Indianapolis Motor Speedway. Van Kalmthout zette tijdens de volledige kwalificatie de zesde tijd neer en kwam tot een gemiddelde snelheid van 231.114 mijl, dat is ruim 371 kilometer per uur. Marco Andretti was de snelste op zaterdag. Van Kalmthout bleek niet alleen de snelste rookie, de coureur van Ed Carpenter Racing was ook de enige met een Chevrolet-motor die zich tussen het Honda-geweld wist te mengen in de top van het veld.

Tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso, die volgend jaar namens Renault weer terugkeert in de koningsklasse, kwam niet verder dan plek 26. De Indy 500 staat over een week, op zondag 23 augustus, op het programma. Er zal geen publiek bij aanwezig zijn. Van Kalmthout wordt in Amerika bijgestaan door onder anderen zijn ouders en mentor Arie Luyendyk, winnaar van een van de meest prestigeuze races ter wereld in 1990 en 1997.