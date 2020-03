Xavi: Frenkie de Jong in droomploeg FC Barcelona

Xavi, die nu Al Sadd onder zijn hoede heeft, stond lange tijd hoop op het verlanglijstje bij FC Barcelona om de ontslagen trainer Ernesto Valverde op te volgen. Inmiddels staat Quique Setién aan het roer bij de Catalanen.

Xavi heeft bij herhaling gezegd dat het zijn droom is om trainer van Barcelona te worden. Hij heeft een duidelijk omlijnd idee van hoe zijn droomteam er dan uit moet zien. „Te beginnen met Marc-André ter Stegen, die ik de beste doelman ter wereld vind. Jordi Alba is voor mij de beste linksback, Gerard Piqué, is de beste centrale verdediger ter wereld; Sergio Busquets, de beste verdedigende middenvelder en Lionel Messi, de beste speler ter wereld”, aldus Xavi. „Als je dan Luis Suárez, Frenkie de Jong en Arthur daarbij zet, dan heb je spelers die Barcelona nog tien jaar kunnen laten winnen. De basis is goed.”