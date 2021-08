Sport Kort: Annemiek van Vleuten grijpt de macht in Noorwegen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Annemiek van Vleuten grijpt de macht in Noorwegen

19.17 uur: Annemiek van Vleuten heeft de macht gegrepen in de Ladies Tour of Norway. De winnares van de gouden medaille op de olympische tijdrit won de derde etappe, een rit over 145 kilometer van Stage Drammen naar Norefjell.

Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika eindigde op 35 seconden als tweede. De Spaanse Mavi Garcia kwam op 41 seconden als derde over de streep. Van Vleuten nam de leiding in het algemeen klassement en verdedigt tijdens de vierde etappe een voorsprong van 39 seconden op Moolman

Beachvolleybalsters Stam en Schoon verliezen EK-finale

18.45 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben in de finale van het EK in Wenen niet voor een sensatie kunnen zorgen. Het Nederlandse duo, de nummer 15 van de plaatsingslijst, verloor vrij kansloos in twee sets (15-21 12-21) van Zwitserse vrouwen Nina Betschart en Tanja Hüberli, de nummers 3 van de plaatsingslijst.

Mogelijk speelde een handblessure van Stam een rol. Ze kreeg in de eerste set een bal op haar duim en moest de wedstrijd vervolgen met een brace om haar hand. In de tweede set namen de Zwitsersen snel een 9-2 voorsprong die ze niet meer uit handen gaven.

Stam (22) en Schoon (19) vormen pas ruim een jaar een koppel. Ze plaatsten zich verrassend voor de Olympische Spelen, waar ze werden uitgeschakeld in de tussenronde. In Wenen maken ze hun EK-debuut.

Dat ze bij het EK de finale zouden bereiken, werd van te voren niet verwacht. „Ik kan het niet geloven dat we in de finale staan. We begonnen goed, kenden een terugval, maar zijn blijven knokken”, vertelde Stam na de halve finale op de Heumarkt in hartje Wenen. Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren in de laatste Nederlandse Europese kampioen in 2018.

Bij de mannen bereikten Stefan Boermans en Yorick de Groot de halve finales. Het duo, dat nog geen jaar samenspeelt, versloeg de als tweede geplaatste Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner in drie sets. In de strijd om een plaats in de finale nemen de Nederlanders het later zaterdag op tegen de Polen Bartosz Losiak en Piotr Kantor.

Golfer Van Meijel in top 10 na derde dag Cazoo Open

18.07 uur: Lars van Meijel is na de derde ronde de top-10 binnengekomen van het Cazoo Open golftoernooi op de baan van de London Golfclub nabij de Britse hoofdstad. De Nederlander liep zaterdag een bogeyvrije ronde van 66 slagen met zes birdies. In de tussenstand staat de nummer 727 van de wereldranglijst op een gedeelde zesde plaats met een score van -9.

Koploper is de 20-jarige Deen Rasmus Højgaard, die met een ronde met 10 birdies en 62 slagen het baanrecord verbeterde. Hij staat met -14 drie slagen voor de nummers twee, de Schot Calum Hill en de Engelsman Jordan Smith. De jonge Deen won in zijn korte carrière al twee toernooien op de European Tour.

Wil Besseling liep een ronde van 1 onder het baangemiddelde en staat op de 39e plaats met -4. Darius van Driel verspeelde na een ronde van 2 boven par de kans op een topklassering. Met nog een ronde te gaan zondag staat hij op een gedeelde 52e plaats met -2.

Tennissers Van de Zandschulp en Haase missen finale in Meerbusch

17.19 uur: Tennissers Botic van de Zandschulp en Robin Haase zijn er niet in geslaagd om zich voor de finale van het challengertoernooi in het Duitse Meerbusch te plaatsen. Van de Zandschulp verloor in de halve eindstrijd van de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo (5-7 4-6). Haase kwam in zijn halve finale tekort tegen de Chileen Marcelo Tomás Barrios Vera (Chili) (3-6 6-4 2-6).

Motorcoureur Martin start vanaf pole in Oostenrijk

16.29 uur: Motorcoureur Jorge Martin (Ducati-Pramac) begint zondag vanaf pole aan de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP. De Spanjaard reed op het circuit van Spielberg de snelste tijd in de kwalificatie.

Martin won vorige week op hetzelfde circuit de Grote Prijs van Stiermarken. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) reed de tweede tijd in de kwalificatie, de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac) de derde.

Quartararo leidt het algemeen klassement na tien van de achttien races in de koningsklasse van de motorsport.

Sabalenka schakelt landgenote Azarenka uit in Montreal

08:52 uur Tennisster Victoria Azarenka moet nog even geduld hebben om na vijf jaar terug te keren in de mondiale top tien van het tennis. De Wit-Russische was aardig op weg in het masterstoernooi van Montreal, maar strandde in de kwartfinales tegen landgenote Aryna Sabalenka.

De nummer 3 van de wereld had niet meer dan twee sets (6-2 6-4) nodig tegen haar 32-jarige opponente, die twee titels van de Australian Open op zak heeft. Die dateren uit 2012 en 2013 waarna een mindere periode volgde. Vorig jaar was ze al finaliste op de US Open. Azarenka staat nu vijftiende op de wereldranglijst.

Sabalenka (23) neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen de Tsjechische Karolina Pliskova, die de Spaanse Sara Sorribes Tormo uitschakelde. In de andere halve finale treffen de Italiaanse Camila Giorgi en de Amerikaanse Jessica Pegula elkaar.