Sport Kort: beachduo Stam en Schoon naar finale EK

Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar finale EK

11:49 uur Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben bij het Europees kampioenschap in Wenen verrassend de finale bereikt. Het Nederlandse duo, de nummer 15 van de plaatsingslijst, versloeg de Letse vrouwen Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka in drie sets.

Het Letse koppel, Europees kampioen in 2019, was als vierde geplaatst in de Oostenrijkse hoofdstad waar de halve finale bijzonder spannend verliep. Stam en Schoon wonnen de eerste set met 21-15, verloren de tweede met dezelfde cijfers en wonnen de allesbeslissende derde set met 15-11.

De tegenstander in de finale komt uit de partij tussen het Zwitserse koppel Betschart/Hüberli en de Duitsen Karla Borger en Julia Sude, van wie ze op de Spelen van Tokio nog wonnen. De finale staat gepland rond 17.45 uur.

Sabalenka schakelt landgenote Azarenka uit in Montreal

08:52 uur Tennisster Victoria Azarenka moet nog even geduld hebben om na vijf jaar terug te keren in de mondiale top tien van het tennis. De Wit-Russische was aardig op weg in het masterstoernooi van Montreal, maar strandde in de kwartfinales tegen landgenote Aryna Sabalenka.

De nummer 3 van de wereld had niet meer dan twee sets (6-2 6-4) nodig tegen haar 32-jarige opponente, die twee titels van de Australian Open op zak heeft. Die dateren uit 2012 en 2013 waarna een mindere periode volgde. Vorig jaar was ze al finaliste op de US Open. Azarenka staat nu vijftiende op de wereldranglijst.

Sabalenka (23) neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen de Tsjechische Karolina Pliskova, die de Spaanse Sara Sorribes Tormo uitschakelde. In de andere halve finale treffen de Italiaanse Camila Giorgi en de Amerikaanse Jessica Pegula elkaar.