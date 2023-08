Twijfelaar Jeffrey Hoogland scheurt naar tweede WK-titel: ’Ik zat echt in de put’

GLASGOW - Teleurstelling, twijfel en euforie wisselen elkaar in rap tempo af in het hoofd en lijf van Jeffrey Hoogland. Na de wereldtitel op de teamsprint werd hij vroegtijdig uitgeschakeld op de individuele sprint, waarna hij dinsdag zijn tweede goud van dit Super-WK veroverde op de kilometer. De 30-jarige spurter stond er weer met een brede grijns, nadat hij met een tijd van 58.222 de concurrentie verpulverde. Maar tegelijk liet hij weten: „Ik zat echt in de put na de sprint.”

Jeffrey Hoogland met de Nederlandse vlag na weer een wereldtitel. Ⓒ EPA