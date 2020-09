Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dreigt met lege Kuip

Niet alle 13.000 aanwezige toeschouwers hielden tijdens dat duel de vereiste 1,5 meter afstand van elkaar. Ook werd er gezongen, gejuicht en gefloten, zeker in de slotfase waarin de thuisclub onder luide aanmoedigingen van het ’Legioen’ op jacht ging naar de winnende treffer.

Feyenoord beloofde maandagmiddag al meer stewards in te zetten tijdens het thuisduel van zondag met ADO Den Haag. Feyenoord had zondag tegen FC Twente al bijna vierhonderd stewards ingezet, iets wat de club normaal ook doet als De Kuip helemaal vol zit met ruim 40.000 fans.

Burgemeester Aboutaleb heeft Feyenoord maandag schriftelijk opdracht gegeven om het veiligheidsteam met 25 man uit te breiden. Daarmee zou de organisatie verhoogd worden naar 405 personen. Feyenoord moet van Aboutaleb die extra stewards vooral de opdracht geven de maatregel van 1,5 meter afstand na te leven.

Aboutaleb heeft Feyenoord ook gewaarschuwd dat een volgende massale overtreding van de coronaregels consequenties kan hebben voor het aantal toeschouwers dat tijdens de komende wedstrijden aanwezig mag zijn in De Kuip. Afhankelijk van de ernst van de overtreding overweegt hij daarbij nadrukkelijk om geen publiek meer toe te staan.

Alleen samen kunnen we corona onder controle krijgen en houden, stelt de burgemeester van Rotterdam, De gemeente en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond doen er volgens hem alles aan om de naleving van de regels te bevorderen. Aboutaleb verwacht die instelling ook van Feyenoord. Dat kan volgens hem bijvoorbeeld door degenen die afgelopen zondag in overtreding waren dringend te adviseren in quarantaine te gaan en door aan de personen die coronaregels hebben overtreden een stadionverbod op te leggen.

