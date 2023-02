ABN Amro Open: Carreño Busta ligt er al snel uit

Carreño Busta is de mondiale nummer 16. De 36-jarige Gasquet neemt de 45e plek in. Carreño Busta treft in de tweede ronde oud-toernooiwinnaar Stan Wawrinka of Aleksandr Bublik uit Kazachstan. De Bulgaar Grigor Dimitrov, die in 2018 de finale van de Zwitser Roger Federer verloor, bereikte ook de tweede ronde. Hij versloeg de Russische qualifier Aslan Karatsev met 6-1 6-3.

Tsitsipas met broertje direct onderuit

De Griekse broers Stefanos en Petros Tsitsipas verloren de openingspartij van de vijftigste editie van het toernooi in Rotterdam. De 24-jarige Stefanos en zijn twee jaar jongere broer Petros, met een wildcard toegelaten in het dubbelspel, moesten het in de eerste ronde afleggen tegen de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland: 6-3 6-4.

Stefanos en Petros Tsitsipas gaan ondanks hun geheime overleg toch onderuit. Ⓒ Orange Pictures

Stefanos Tsitsipas is in het enkelspel de nummer 1 van de plaatsingslijst in Ahoy. De Griek, derde op de wereldranglijst en vorige maand verliezend finalist op de Australian Open, neemt het in de eerste ronde op tegen de Fin Emil Ruusuvuori. Tsitsipas dubbelt wel vaker met zijn broer Petros. Op de Australian Open moesten ze het in de tweede ronde van het dubbelspel afleggen tegen Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski.

Griekspoor en Brouwer op baan 1

Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer spelen dinsdag in de eerste ronde op baan 1. Dat blijkt uit het vrijgegeven speelschema. Op het Centre Court komen onder anderen de als eerste geplaatste Stefanos Tsitsipas en de als derde geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime in actie.

Griekspoor speelt min of meer op eigen verzoek op baan 1. De 26-jarige Haarlemmer wilde bij voorkeur niet op maandag al spelen en ook niet de tweede partij op dinsdag. Op baan 1 komt Griekspoor nu in actie in de derde partij van de dag, tegen de Zweedse qualifier Mikael Ymer. Brouwer speelt de eerste wedstrijd op baan 1 tegen Marc-Andrea Hüsler uit Zwitserland.

Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven spelen dinsdag nog niet in Ahoy.