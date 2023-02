Stefanos Tsitsipas met broertje direct onderuit in openingspartij ABN Amro-toernooi

Stefanos Tsitsipas is in het enkelspel de nummer 1 van de plaatsingslijst in Ahoy. De Griek, derde op de wereldranglijst en vorige maand verliezend finalist op de Australian Open, neemt het in de eerste ronde op tegen de Fin Emil Ruusuvuori. Tsitsipas dubbelt wel vaker met zijn broer Petros. Op de Australian Open moesten ze het in de tweede ronde van het dubbelspel afleggen tegen Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen op de openingsdag van het ABN AMRO Open ook samen in actie. Het Nederlandse duo treft de Belgische qualifiers Sander Gille en Joran Vliegen.