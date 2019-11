El Ghazi kruipt omhoog met Villa

Tien minuten voor rust tikte El Ghazi, voormalig speler van Ajax, bij de tweede paal van dichtbij binnen na een vrije trap van Conor Hourihane. De aangever had een paar minuten eerder, vanuit een vrije trap, zelf de score geopend.

Voor de 24-jarige El Ghazi was het zijn derde doelpunt van het seizoen en alle goals maakte hij in thuiswedstrijden. Geen ploeggenoot slaagde erin vaker dan één keer te scoren in eigen huis. El Ghazi deed de hele wedstrijd mee, evenals Jetro Willems bij Newcastle.

Aston Villa, dat na drie seizoenen absentie terugkeerde op het hoogste niveau, klom van de 17e naar de 15e plaats in de Premier League. Newcastle staat met een punt meer een plek hoger.