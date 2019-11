Neefje Senna doet oude tijden herleven

De jonge Senna mocht plaatsnemen in de McLaren MP4/4, een van de meeste dominante bolides in de geschiedenis van de Formule 1. De rood-witte wagen won in 1988 vijftien van de zestien races, startte even zo vaak vanaf pole position en zorgde voor tien een-tweetjes. In de strijd om het wereldkampioenschap eindigde Ayrton Senna, die acht keer een GP won, nitp voor teamgenoot Alain Prost.

Ayrton Senna kwam in 1994 op tragische wijze om het leven, nadat hij tijdens de GP van San Marino in de beruchte Tamburello-bocht de macht over het stuur verloor en hard tegen een muur knalde. Een schedelbreuk en hersenschade werden de drievoudig wereldkampioen fataal. Senna werd slechts 34 jaar.

Bruno Senna kwam van 2010 tot en met 2012 uit in de Formule 1, maar was een stuk minder getalenteerd dan zijn oom. De inmiddels 36-jarige Bruno kwam uit voor Hispania Racing, Lotus en Williams. Een zesde plaats in de Grand Prix van Maleisië was zijn beste resultaat in de koningsklasse.