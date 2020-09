Valse start voor FC Utrecht tegen VVV in Eredivisie

VVV is een tegenstander die FC Utrecht de laatste jaren niet goed ligt. Vorig seizoen verloor de ploeg van John van den Brom in de Galgenwaard met 1-2 van de Limburgers en werd het in De Koel 1-1.

Die verliespunten werden door FC Utrecht node gemist, toen in maart de competitie vanwege corona werd afgebroken en de KNVB besloot de laatste eindstand te gebruiken voor de verdeling van de Europese tickets. FC Utrecht viel als nummer zes met een wedstrijd minder gespeeld en als finalist van de nooit gespeelde bekerfinale overal buiten.

Woede

De frustratie en woede over die gang van zaken hebben ervoor gezorgd dat FC Utrecht er extra op gebrand is om dit seizoen iets tastbaars neer te zetten. Het heeft uitgemond in opvallend krijgslustige taal over het uitdagen van de klassieke top drie en een grote activiteit op de spelersmarkt met spelers die FC Utrecht naar een hoger niveau moeten tillen.

Van den Brom had in Venlo slechts voor twee nieuwkomers plaats ingeruimd in zijn basiself. Mimoun Mahi, die bij absentie van Adrian Dalmau en de laatste aanwinst Moussa Sylla, in de spits speelde, deed dat aanvankelijk zonder veel dreiging, maar hij had met een bekeken passje wél een groot aandeel in de gelijkmaker van Sean Klaiber in de 58e minuut.

Die was welkom, want het nieuwe seizoen was teleurstellend begonnen voor de Utrechters, die al na acht minuten tegen een achterstand aankeken. De grote blikvanger van de eerste speeldag bij VVV-Venlo, de Griekse goaltjesdief Giorgos Giakoumakis, liet zien ook oog voor ploeggenoten te hebben door de bal goed voor te geven op Guus Hupperts. De van het ter ziele gegane Lokeren overgekomen aanvaller was Justin Hoogma net te vlug af (1-0).

Muur

De vroege voorsprong was ideaal voor VVV, dat een muur optrok voor het eigen doel en FC Utrecht het voetballen lastig maakte. Bij absentie van Eljero Elia, die nog niet fit genoeg was om in de basis te beginnen, moest het gevaar vooral van Gyrano Kerk komen. De razendsnelle aanvaller wist enkele keren de turbo erop te zetten en daarmee voor groot gevaar te zorgen. Het is een groot wapen voor FC Utrecht, maar de kans is reëel dat Kerk nog voor 6 oktober middernacht de deur achter zich dicht trekt in de Galgenwaard. Er is serieuze belangstelling voor de rechtsbuiten, onder andere het Italiaanse Hellas Verona is voor hem in de markt, en als het juiste bedrag op tafel komt, zal FC Utrecht overstag gaan.

Kerk maakte de negentig minuten niet vol in Venlo en werd vervangen door Daniel Arzani. De zesvoudig Australisch international wordt dit seizoen gehuurd van Manchester City en wordt beschouwd als het grootste talent dat het voetbal ’down under’ in jaren heeft voortgebracht. Na een door blessureleed overschaduwde periode als huurling bij Celtic hoopt Arzani bij FC Utrecht de stijgende lijn weer in te zetten.

In de slotfase probeerde FC Utrecht het veldoverwicht om te zetten in een driepunter, waarbij Van den Brom de kracht van de bank benutte door met Elia en Othman Boussaid nog twee frisse aanvallers in het veld te brengen. Maar de bal wilde er niet in bij grote kansen voor Mahi (tweemaal) en Joris van Overeem, waardoor VVV voor de vierde keer in de laatste vijf Eredivisieconfrontaties de Utrechters dure punten afsnoepte.

