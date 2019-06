Ajax zet nieuw transferbeleid door

Directeur Marc Overmars heeft met het aantrekken van Promes wederom een gevestigde naam binnengehaald. Het past in het nieuwe beleid van Ajax om flink in de buidel te tasten voor aanwinsten. Vorig seizoen trokken de Amsterdammers al Daley Blind (16 miljoen euro) en Dusan Tadic (11 miljoen euro) naar de hoofdstad. Het prijskaartje dat aan Promes hangt is vooralsnog onbekend.

Ajax had drie toptargets - waarvan het minstens twee wilde aantrekken - op het oog om de selectie te versterken en Overmars liet al weten het te willen zoeken in het Nederlands elftal. Met Promes heeft Ajax één van de drie gestelde transferdoelen binnen. Het volgende doelwit is PSV’er Steven Bergwijn.

Na het aantrekken van wat Argentijns bloed, Nico Tagliafico, Lisandro Magallán en Lisandro Martinez en de Roemeense middenvelder Razvan Marin zoekt de landskampioen het ook in jonge Nederlandstalige spelers, met onder meer Kik Pierie en Kjell Scherpen.