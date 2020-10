Rafael Nadal wint zonder moeite, Simona Halep druipt af

Nadal boekte zijn 97e overwinning op het graveltoernooi in de Franse hoofdstad, waar hij nagenoeg onverslaanbaar is. Ook de 20-jarige Korda, de zoon van voormalig topspeler Petr Korda, kon de Spanjaard geen pijn doen. De partij op het centercourt Philippe Chatrier duurde nog geen 2 uur.

Nadal, als tweede geplaatst, treft in zijn veertiende optreden in de kwartfinales van Roland Garros de winnaar van de partij tussen de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Jannik Sinner.

Simona Halep weet ook niet wat haar overkomt. Ⓒ HH/ANP

Simona Halep

De Roemeense tennisster Simona Halep werd op ontluisterende wijze uitgeschakeld. De nummer 1 van de plaatsingslijst liet zich in de vierde ronde wegspelen door de pas 19-jarige Poolse Iga Swiatek.

Halep maakte slechts drie games in de partij en moest na ruim een uur met 1-6 2-6 het hoofd buigen voor de nummer 54 van de wereld.

Halep, die het grandslamtoernooi in Parijs in 2018 won, speelde haar eerste drie partijen nog zeer overtuigend en won steeds zonder setverlies. Maar tegen de jonge Poolse kwam ze er in het geheel niet aan te pas.

De rollen waren volledig omgedraaid in vergelijking met een jaar eerder. Swiatek stond toen in hetzelfde toernooi ook tegenover Halep en had geen schijn van kans. „Toen was ik nog onervaren; het was mijn eerste partij ooit in een groot stadion en ik was nerveus”, vertelde ze na afloop van haar indrukwekkende zege op de vrouw, die vorig jaar Wimbledon won en in aanloop naar Parijs de graveltoernooien in Praag en Rome op haar naam schreef.

De Poolse had na 23 minuten de eerste set al binnen. Ze sloeg 17 zogeheten winners, Halep slechts vier. In de tweede set was er geen sprake van een kanteling. Swiatek nam topfavoriete Halep zelfs nog steviger in haar greep door meteen te breken en uit te lopen naar 5-1. Halep stribbelde even tegen en kwam nog op 5-2, maar Swiatek maakte het in de volgende game onverbiddelijk af. Ze gunde in de hele partij Halep geen enkel breekpunt en bracht de zegereeks van zeventien partijen van de Roemeense ten einde.

„Ik ben uiteraard verrast, maar ik ben het afgelopen jaar sterk vooruit gegaan en kan veel beter met de druk omgaan”, aldus Swiatek, die het in de kwartfinales opneemt tegen de Italiaanse qualifier Martina Trevisan, die verrassend afrekende met Kiki Bertens in de vierde ronde.