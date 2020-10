Grote onbekende Thomas Letsch logenstraft scepsis

„Vitesse moet altijd voor de Europese plaatsen spelen en ik denk dat dat zeker haalbaar is voor deze groep”, zegt trainer Thomas Letsch. Ⓒ Getty Images

ARNHEM - De aanstelling van Thomas Letsch als trainer van Vitesse riep alom vraagtekens op in de Nederlandse voetballerij. Waarom kozen de Arnhemmers voor een trainer die alleen bij de Oostenrijkse Tweededivisieclub FC Liefering langdurig aan het roer had gestaan? Vijf maanden later heeft Letsch de scepsis gelogenstraft. Niet alleen is Vitesse de enige ploeg die tot nu toe gelijke tred heeft kunnen houden met koploper Ajax, maar bovendien is de beste seizoenstart in de Eredivisie van de club (1993/1994) geëvenaard. De Telegraaf sprak met de 52-jarige Duitser over de impact van corona, het leraarschap en het perspectief van Vitesse dit seizoen.