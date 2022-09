Ekster valt Bauke Mollema aan tijdens trainingsrit

Bauke Mollema. Ⓒ ANP/HH

Het was lang niet zo erg als in de horrorfilm The Birds van Alfred Hitchcock waarin mensen worden geterroriseerd door vogels, maar het was toch wel even een schrikmomentje voor Bauke Mollema.