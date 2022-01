Premium Het beste van De Telegraaf

Ploeg streeft met sterren naar nóg grotere hoogte Jumbo-Visma gelooft heilig in Tour-zege, maar Tom Dumoulin rijdt Giro

Hans Ruggenberg

Tom Dumoulin Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Streven naar het hoogste is wat Jumbo-Visma al jaren doet. De Nederlandse wielerformatie heeft prachtige rapportcijfers, en hoopt na 2022 naar nóg grotere hoogte te stijgen. Hoewel het niet alleen om de Tour-zege gaat, is dat voor de miljoenenploeg na verschillende ’mislukte’ pogingen wel weer hét hoofddoel. „Ik ben er van overtuigd dat het ons ooit gaat lukken om de Ronde van Frankrijk te winnen”, zegt sportief manager Merijn Zeeman, die zijn licht laat schijnen over de sterren van de ploeg.