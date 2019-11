Celta en Brescia zijn klaar met trainers

De 54-jarige Spanjaard kreeg kort na de vierde competitienederlaag op rij te horen dat hij moet vertrekken. Celta staat met negen punten uit twaalf duels op de achttiende plaats in La Liga, net onder de degradatiestreep. De twee andere clubs die onder de streep bivakkeren, Leganés en Espanyol, namen de afgelopen weken ook al afscheid van hun trainers.

Onder leiding van Escriba wist de ploeg uit Galicië dit seizoen slechts twee keer te winnen. Na de reeks nipte nederlagen tegen Alavés (2-0), Real Sociedad (0-1), Real Betis (2-1) en zondag thuis tegen Getafe (0-1) besloot de clubleiding in te grijpen.

Escriba werd in maart van dit jaar aangesteld om Celta te behoeden voor degradatie. Hij wist de ploeg toen net boven de streep te houden. Escriba werkte eerder bij onder meer Elche, Getafe en Villarreal.

Bekijk hier de het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.

Brescia

Brescia heeft trainer Corini ontslagen. De 49-jarige Corini, oud-speler van onder meer Juventus en Sampdoria, moet vertrekken na de nederlaag bij Hellas Verona (2-1). Het duel in Verona lag een tijdje stil omdat fans van de thuisclub Mario Balotelli, de spits van Brescia, racistisch hadden bejegend.

De Italiaan met Ghanese roots was het in de 54e minuut zo zat, dat hij de bal oppakte en die hard het vak in schoot waar de apengeluiden en racistische liederen vandaan kwamen. Balotelli wilde van het veld lopen, maar werd door teamgenoten en spelers van Hellas Verona overgehaald om toch te blijven staan. De aanvaller schoot in de slotfase prachtig raak, maar kon daarmee de zevende nederlaag dit seizoen van Brescia niet voorkomen. Met zeven punten uit tien duels staat de ploeg onder de degradatiestreep in de Serie A, op plek achttien.

Eugenio Corini Ⓒ EPA

Corini werd in september vorig jaar aangesteld bij Brescia en hij leidde de ploeg als kampioen van de Serie B na acht jaar terug naar het hoogste niveau.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A.