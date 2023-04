Premium Het beste van De Telegraaf

Heitinga woest over afkeuren doelpunt Kudus: ’Schandalige beslissing’ Ajax wappert met witte vlag in aanloop naar nieuwe clash met Feyenoord

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Jurriën Timber druipt af. Ⓒ Matty van Wijnbergen

DEVENTER - Ajax kan na het gelijkspel bij Go Ahead Eagles (0-0) prolongatie van de landstitel zo goed als zeker op zijn buik schrijven. Het elftal van John Heitinga had in de sfeervolle Adelaarshorst reden tot klagen over de arbitrage, maar wapperde vooral door het vertoonde spel na rust nadrukkelijk met de witte vlag.