Spaanse media hard na WK-exit: ’Ons voetbal stelt niets voor’

„Slechts drie overwinningen (tegen Australië, Iran en Costa Rica) in de laatste twee WK’s. Voor een land dat een van de beste sportinfrastructuren ter wereld heeft, is die balans verschrikkelijk. Deze uitschakeling weerspiegelt wat het Spaanse voetbal, met uitzondering van het WK van 2010, in de hele geschiedenis is geweest: het stelt niets voor”, oordeelt de krant.

In 2010 won Spanje het WK in Zuid-Afrika door Nederland te verslaan in de finale. Op het WK van 2014 in Brazilië lag de ploeg er na de groepsfase al uit en op het WK van 2018 ging het evenals op de eindronde in Qatar mis in de achtste finales; destijds schakelde gastland Rusland Spanje uit.

Sportportaal AS uitte „ernstige twijfels” over de kwaliteiten van bondscoach Luis Enrique. „De bondscoach heeft het niet beter gedaan dan zijn voorganger Fernando Hierro en dat pleit tegen hem. De argumenten tegen zijn aanblijven wegen zwaar.”

De Spaanse ploeg mist duidelijk „een persoonlijkheid die het verschil kan maken”, concludeerde de aan FC Barcelona gelieerde krant Sport. „Spanje heeft geen Messi of Neymar en kan momenteel niet op een dergelijke speler rekenen.”

Dagblad La Vanguardia verwees naar aanvoerder Sergio Busquets, de enige overgebleven speler uit de kampioensploeg van het WK van 2010. Hij miste, evenals Pablo Sarabia en Carlos Soler, zijn penalty. „Een trieste en brute epiloog”, aldus de krant.