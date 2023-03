Sterke Rublev geeft Van de Zandschulp het nakijken in Dubai

Vooraf was het de vraag hoe de Rus voor de dag zou komen, want bij Rublev weet je het zelden tot nooit. Een soort Russische roulette avant la lettre. De inmiddels langzaam opgekrabbelende Van de Zandschulp kreeg dan ook direct in game 1 een breekpunt, maar die benutten lukte dan weer niet. Dat lukte een game later Rublev wel, die met zijn snelle spel een break forceerde: 2-0.

Ineens liet hij supertennis én BvdZ zijn hielen zien en de Rus leek zelfs uit te lopen naar een 4-0 tussenstand, maar dat wist de Nederlander nog te voorkomen. Sterker nog, hij kwam langzaamaan beter in zijn spel en kreeg breekpunten bij een 4-2 achterstand. Die sloeg de Rus echter vakkundig weg.

Slagenarsenaal

Rublev bracht met zijn snelle, diepe slagen zijn opponent steeds in tijdnood en daar kon Van de Zandschulp regelmatig maar moeilijk mee omgaan. Bij 2-5 waren er dan ook twee setpunten, al wist hij die nog weg te werken. Maar als de ballen door BvdZ niet diep werden gespeeld en dus ’kort’ kwamen, wist Rublev er steeds uitstekend mee om te gaan. Op de service van de Nederlander lukte het niet, maar de nummer 6 van de wereld serveerde op eigen service de set wel uit: 6-3.

In de derde game van set 2 was daar weer een vroege break voor Rublev. Het leek onnodig, want qua slagenarsenaal kon BvdZ prima mee, maar als het er echt op aankwam, moest hij steeds het onderspit delven. Hij liep eigenlijk continu achter de feiten aan in deze kwartfinale in Dubai.

Mopperen

Ook bij 2-4 was er weer een breekkans voor de in Moskou geboren tennisser, maar die wist hij dan weer niet te benutten. Na wéér een lovegame van Rublev was het inmiddels al weer 5-3. Een matige servicegame van de Nederlander verder waren er al drie matchpoints tegen, maar de mopperende BvdZ sloeg ze weg.

En ineens was daar een mindere servicegame van de Rus, breekpunten en een 5-5 tussenstand. Het ging richting een tiebreak en daar bleek Rublev alsnog te sterk met 7-3.

Griekspoor laat masterstoernooi Miami schieten

Tallon Griekspoor is van plan het masterstoernooi van Miami te laten schieten. De nummer 39 van de wereld kiest ervoor om na Indian Wells een rust- en trainingsperiode in te lassen en zich op het gravelseizoen voor te bereiden.

Het masterstoernooi van Indian Wells begint volgende week. Twee weken later volgt het toernooi van Miami. Wanneer spelers vroegtijdig worden uitgeschakeld op Indian Wells hebben ze een lange periode in de Verenigde Staten te overbruggen. Griekspoor kiest er daarom vooralsnog voor na Indian Wells huiswaarts te keren. Dat plan kan nog gewijzigd worden. Aangezien Indian Wells en Miami verplichte toernooien zijn, krijgt hij bij zijn puntentotaal een 0-score.

Griekspoor begint op 3 april aan het gravelseizoen, in het Marokkaanse Marrakech of het Portugese Estoril. In aanloop naar de graveltoernooien wil hij ook een periode van rust inlassen om volledig te kunnen herstellen van de pijntjes die hij heeft overgehouden aan de eerste twee maanden van het seizoen.

Begin dit jaar pakte de 26-jarige Griekspoor de titel in het Indiase Pune. Op de Australian Open haalde hij de derde ronde. Vorige maand verraste hij op het ABN AMRO Open met een plek in de halve eindstrijd.