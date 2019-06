Video: Guardado grote man bij winnend Mexico

De zevenvoudige kampioen won in Denver ook de tweede groepswedstrijd. De ploeg van bondscoach Gerardo Martino versloeg Canada met 3-1. De eerste wedstrijd tegen Cuba hadden de Mexicanen met 7-0 gewonnen.

Andres Guardado was de gevierde man. De voormalige middenvelder van PSV scoorde in de tweede helft twee keer voor Mexico. Hij was in de 37e minuut ingevallen voor Erick Gutierrez, die sinds vorig jaar zomer onder contract staat bij PSV. Het openingsdoelpunt van Mexico kwam op naam van Roberto Alvarado. Voor Canada kwam Lucas Cavallini tot scoren.