Ralf Seuntjens na pikante transfer geen aanvoerder De Graafschap meer

Afgelopen weekeinde lekte uit dat Seuntjens in de belangstelling staat van NAC. De spits, bijgenaamd ’Seun of God’, zette woensdag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de club uit de stad waar hij vandaan komt. Trainer Mike Snoei heeft Seuntjens de band nu afgenomen en Ted van de Pavert benoemd tot eerste aanvoerder.

De aanstaande overstap van Seuntjens ligt nogal gevoelig in Doetinchem. „We hebben een indringend en uitgebreid gesprek gehad met Ralf”, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. „Hij herhaalde daarin dat hij er alles aan wil doen om met De Graafschap te promoveren. Wij geloven in Ralf Seuntjens, het is nu aan hem om het te laten zien.”

Seuntjens, die zijn overgang naar NAC „een droom die uitkomt” noemde, verontschuldigde zich voor de manier waarop hij zich in het openbaar had uitgelaten. „Ik reageerde iets te vreugdevol”, zegt de spits in een interview op de clubsite. „Ik snap de ophef ook wel, NAC is een concurrent van De Graafschap. Als ik naar een andere club was gegaan, had iedereen misschien wel gezegd: prima. Ik geef alles voor deze club zo lang dat mogelijk is.”