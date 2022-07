VIDEO De Ligt kent met heerlijke goal droomdebuut bij Bayern München

De 22-jarige De Ligt was in de 47e minuut verantwoordelijk voor de 0-4. Hij was trefzeker met een harde volley met links nadat een corner vanaf de rechterflank was doorgekopt. Kort daarna was ook Joshua Zirkzee trefzeker. Sadio Mané, deze zomer van Liverpool overgenomen, had Bayern in de vijfde minuut uit een penalty op voorsprong gezet.

De Ligt zette begin deze week zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij Bayern. Hij kwam over van Juventus.

Komend weekend komt Bayern in actie tegen Manchester City. Ook dat duel wordt in de Verenigde Staten gespeeld.

