Tim Merlier wint Bredene Koksijde Classic na lange sprint en heerlijke waaierkoers

Al vroeg in de finale lag het peloton in stukken en brokken. De eerste twee delen ervan kwamen nog wel bij elkaar in de late finale, maar verreweg de meeste renners waren toen al lang kansloos.

De Oostenrijker Lukas Pöstlberger reed nog lang voor die groep uit, maar moest vlak voor de streep toch het hoofd buigen. Merlier leek in de laatste lijn te vroeg aan te gaan, maar Pedersen kon hem niet meer achterhalen. Florian Senechal werd derde.