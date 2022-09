Premium Het beste van De Telegraaf

Volendam-goalie Stankovic over zijn beroemde vader: ’10 procent van zijn prijzen winnen’

Door Jeroen Kapteijns

ARNHEM, Stadium Gelredome, 17-09-2022 , season 2022 / 2023 , Dutch Eredivisie. during the match Vitesse - Volendam, final result 1-1, FC Volendam goalkeeper Filip Stankovic Ⓒ Erik Pasman

In Volendam staat een doelman onder de lat met een in het voetbal beroemde achternaam. De 20-jarige Filip Stankovic, een zoon van voormalig topspeler Dejan Stankovic, maakt in de eerste maanden van dit seizoen een sterke indruk. De huurling van Inter is erop gebrand door te stoten naar de top en ziet het andere Oranje als een mooie tussenstap op weg naar de ambitieuze doelen die hij zichzelf heeft gesteld.