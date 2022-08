’Aubameyang houdt gebroken kaak over aan gewapende overval in huis’

De Gabonese voetballer wilde zijn vrouw en familie verdedigen toen zijn woning overvallen werd, maar zou rake klappen gekregen hebben van de overvallers. Verschillende buitenlandse media weten te melden dat hij er een kaakbreuk aan overgehouden heeft en dat hij wellicht onder het mes moet.

Het zijn allemaal zaken die de eventuele transfer van Aubameyang naar Chelsea bemoeilijken. Er lopen gesprekken tussen de Catalaanse club en de Engelse topclub, maar er is nog geen akkoord bereikt. Ook op persoonlijk niveau zou Aubameyang nog geen akkoord hebben met The Blues.

Twee maanden geleden zou de voetballer ook al slachtoffer zijn geworden van een inbraak. Maar volgens de politie was er toentertijd niemand thuis. Dieven proberen ook vaak toe te slaan tijdens de wedstrijden. Dat gebeurde in Barcelona eerder ook bij de woningen van Gerard Pique, Ansu Fati, Jordi Alba, Samuel Umtiti en Coutinho.

Tadic

Ook in Nederland gebeuren de overvallen op voetballers steeds vaker. Zo raakte Dusan Tadic eind juli nog lichtgewond bij een gewelddadige overval in Amsterdam-Zuid.

Hij werd in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli opgewacht bij zijn huis door twee gewapende mannen met helmen op. Ze hadden het waarschijnlijk op een kostbaar horloge van de voetballer gemunt.

De overvallers kwamen in de Van Eeghenstraat op Tadic af toen hij uit zijn auto stapte. De Ajacied had direct in de gaten dat het mis was en probeerde te vluchten. Na een korte achtervolging volgde een handgemeen met de rovers. Tadic slaagde erin het vizier van de helm van een van de overvallers te openen en hem een klap te geven.