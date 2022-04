Zevende tijd Max Verstappen in tweede Italiaanse training

Eén snelle rondetijd is in Imola niet meer zo relevant, omdat er later op zaterdag geen traditionele kwalificatiesessie wordt verreden. De startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald door de uitslag van de sprintrace, die zaterdagmiddag om 16.30 uur begint op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

De snelste tijd tijdens de tweede sessie werd gereden door Mercedes-coureur George Russell: 1.19,457. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez noteerde de tweede tijd, gevolgd door Charles Leclerc. Verstappens rondje die goed was voor de zevende tijd was ruim negen tienden langzamer dan de tijd van Russell. Technische problemen waren er voor Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Daniel Ricciardo (McLaren), die helemaal niet in actie konden komen. Ricciardo’s teamgenoot Lando Norris kwam door een probleem in het remsysteem ook nauwelijks in actie.

Verstappen start de sprintrace zaterdag vanaf pole position, nadat hij de snelste was in de hectische kwalificatie op vrijdag. De kans op regen neemt later op de middag wat toe in Imola. Ook zondag tijdens de ‘hoofdrace’ is er kans op regen.