Team Worldstream Corendon stapt van het ijs na vertrek Jutta Leerdam

„Wij willen altijd het maximale uit onszelf halen. We doen het niet voor minder. Daarom hebben we op dit moment bewust de keuze gemaakt om de komende jaren niet door te gaan. We willen niet alleen de volgende generatie op het ijs zijn, maar ook daarbuiten. En willen daarbij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor moeten we achter de schermen ook de juiste voorwaarden creëren”, aldus Verweij, oprichter en directeur van Team Worldstream Corendon.

Hij vervolgt in een statement. „We zijn erg trots op wat we de afgelopen jaren met alle sponsoren en teamleden hebben neergezet. Het is zo bijzonder om te zien dat al onze atleten en staf het afgelopen seizoen het maximale uit zichzelf hebben gehaald. De sfeer in het team was altijd goed en dat zorgde ervoor dat iedereen boven zichzelf kon uitstijgen. We gingen voor een nieuwe aanpak en dat wierp zijn vruchten af.”

Leerdam: „Wij zijn iedereen die de afgelopen jaren onderdeel is geweest van het team ontzettend dankbaar. In het bijzonder wil ik mijn dank uiten aan de coaches, de hoofdsponsoren Worldstream en Corendon, de overige partners van het team en stafleden. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.”