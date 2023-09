Botic van de Zandschulp moet geduld hebben: ’Hij loopt niet over van vorm en vertrouwen’

Vizier op Davis Cup na uitschakeling in New York

AMSTERDAM - Zijn verwoestende slagen zijn er nog steeds en ook is Botic van de Zandschulp nog altijd een van de snelste spelers op de ATP Tour. De nederlaag tegen Dan Evans in de tweede ronde van de US Open (6-1, 1-6, 3-6 en 3-6) toonde vooral aan dat de 27-jarige Nederlander op dit moment nog niet zo goed is dat hij een lepe speler als - de zes jaar oudere - Brit zomaar opzijzet.