Zware tegenslag voor Sparta Rotterdam

De Zweed Benjamin Nygren zette de Friezen al snel op voorsprong, na doorkoppen van Henk Veerman. Jan Paul van Hecke zorgde voor nummer twee. Hij kopte in na een voorzet van Joey Veerman. Nog voor rust werd het 3-0 door Henk Veerman. De spits schoot van dichtbij raak, na voorbereidend werk van Nygren.

In het eerste deel kreeg ook Mitchell van Bergen nog twee grote kansen, maar hij stuitte beide keren op Maduka Okoye. De Nigeriaan stond in het doel bij Sparta. Hij kreeg van trainer Henk Fraser de voorkeur boven Benjamin van Leer.

Door Veerman en Veerman liep Heerenveen na de hervatting verder uit. Henk schoot uit een moeilijke hoek beheerst raakt, na een pass van Joey. Trainer Johnny Jansen haalde het illustere duel 2 minuten voor het einde naar de kant.

Na een uur was er de eerste serieuze kans voor Sparta. De Duitse aanvaller Lennart Thy leek te scoren, maar doelman Erwin Mulder wist de bal nog net met behulp van de paal uit het doel te houden. Even later herhaalde hij het een-tweetje met de paal bij een inzet van Abdou Harroui. In extra tijd scoorde Thy alsnog uit een strafschop.

