PEC kan omhoog kijken na zege op RKC Waalwijk

In de kelder van de Eredivisie waren de belangen voor beide ploegen gigantisch. PEC kruipt sinds de aanstelling van Schreuder stapje voor stapje omhoog, maar bevond zich op plek 17 nog altijd in levensgevaar. Drie punten tegen RKC, dat met 28 punten als nummer 14 aan speelronde 30 begon, waren dan ook geen overbodige luxe.

PEC leek zich dat terdege te beseffen, want al na een goed kwartier zette Thomas van den Belt de ploeg op voorsprong. RKC had na die tegenslag moeite het initiatief in handen te krijgen en speelde daardoor een moeizame eerste helft. Op slag van rust deed Richard van der Venne het publiek echter alsnog opveren, met een vrije schietkans. Met een uitstekende redding voorkwam Kostas Lamprou echter een Waalwijkse opsteker kort voor rust.

Kamphuis twijfelachtig

Vroeg in de tweede helft was er voor feest al helemaal geen reden meer in het Mandemakers Stadion. Ahmed Touba legde Daishawn Redan over de knie in het strafschopgebied, al beoordeelde arbiter Kamphuis dat als een schwalbe van de Zwollenaar. De bijbehorende gele kaart werd door de VAR echter al snel betwist, en als klap op de vuurpijl mocht PEC aanleggen vanaf elf meter. Aanvoerder Bram van Polen schoot het buitenkansje onberispelijk binnen.

Bram van Polen maakte vanaf elf meter de 0-2. Ⓒ Pro Shots

Opvallend genoeg wist RKC na deze nieuwe slag in tegenstelling tot voor rust nu wel het nodige te creëren. Zo kreeg Michiel Kramer twee behoorlijke kansen, terwijl PEC in het verloop van het tweede bedrijf in aanvallend opzicht steeds minder liet zien.

Doordat RKC het vuur in de slotfase ook niet meer had, kwamen de drie punten voor de bezoekers niet meer in gevaar. De veilige plaatsen in de Eredivisie werden daardoor voorlopig bereikt, terwijl voor de Waalwijkers het degradatiemoeras steeds dichterbij komt.