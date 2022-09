Trauner is in één seizoen verdediger met uitstraling geworden: ’Sterker aan de bal’

Trauner vertelt er met enige trots over. „Een aantal spelers in de Oostenrijkse ploeg zei bij de laatste interland tegen mij: ’Je hebt echt een grote stap in je ontwikkeling gemaakt’. Daarbij doelden ze vooral op het mooie seizoen dat ik met Feyenoord achter de rug had. Wat is opgevallen, is dat ik in balbezit sterker ben geworden. Ik voel me ook comfortabeler aan de bal, maar dat is vooral omdat wij als ploeg veel in balbezit willen zijn en aanvallend spelen. Ik vond het echt leuk om te horen van die jongens.”

Naast hem, deze middag die door de UEFA is georganiseerd in het kader van de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz uit zijn eigen vaderland, zit zijn trainer. Arne Slot luistert aandachtig toe en moet van binnen trots zijn op wat hij met deze no-nonsense verdediger heeft bereikt en hoe die daar nu over vertelt.

Een duur foutje

Trauner stond in Oostenrijk bekend als een aardige verdediger, maar niet heel bijzonder. Dankzij de negentien (!) Europa Cup-duels die Feyenoord vorig seizoen afwerkte en het elan waarmee de Oostenrijker ging spelen, viel Trauner steeds meer op. In voetbaljargon heet dat iemand in zijn kracht laten voetballen. Eigenlijk speelde hij een jaar lang perfect en had hij uitgerekend in de finale tegen AS Roma één foutje in de timing, waardoor de ploeg van José Mourinho kon scoren. De supporters van Feyenoord weten dat de vriendelijke en kale centrumverdediger zijn geld dubbel en dwars waard is geweest.

Gernot Trauner. Ⓒ ANP/HH

Voor Trauner is zijn transfer in alle opzichten een gouden zet. Zijn hele gezin, dat woonachtig is onder de rook van Rotterdam, vindt het in Nederland geweldig. Hij heeft er eerder al veel over verteld. Dat hij nu voor het eerst tegen een club uit eigen land gaat spelen, vindt hij prachtig. Het is het beste moment om te laten zien waarom Feyenoord een nog veel mooiere club is dan menig Oostenrijker al denkt. „De wedstrijd tegen Sturm Graz wordt voor mij heel speciaal. Ik wil de stijl van Feyenoord laten zien.”

Het liefst zou hij dat vanavond doen in een uitverkochte Kuip, maar de tuchtcommissie van de UEFA heeft bepaald dat alle vakken waar normaal de fanatieke fans huizen, leeg moeten blijven. „Ik speel het liefst in een volle Kuip. Dat wil iedereen bij ons. Maar goed, er zijn regels opgelegd in een stadion en die moeten we accepteren. Het is niet helemaal perfect nu voor ons team, maar er komen nog steeds meer dan 30.000 man en op Europese avonden heerst hier altijd een heerlijke atmosfeer”, zegt Trauner.

Oostenrijkse media

Dat laatste is wel bekend bij de Oostenrijkse voetballiefhebbers, zegt de man die tot de zomer van 2025 vastligt bij de Rotterdammers. „Feyenoord is ook in Oostenrijk afgelopen jaar veel in de media geweest. Puur door het succes dat we boekten.” En door zijn eigen aanwezigheid natuurlijk, al laat hij dat - bescheiden als hij is - buiten beschouwing.

Trauner is een baken van rust in de selectie van Feyenoord en is om die reden ook vice-aanvoerder van de Rotterdammers geworden. Hij coacht, geeft leiding en wordt gewaardeerd door al zijn teamgenoten. Bij zijn komst een jaar geleden werd hij snel wegwijs gemaakt door de Argentijn Marcos Senesi, met wie hij goed klikte. „Nu help ik David Hancko op mijn beurt om hier te settelen. David heeft veel potentie en het is fijn om met hem te spelen.”

Een verslaggever merkt op dat hij zelf een aantal jaren terug de keuze maakte om op het laatste moment een transfer naar Sturm Graz af te blazen. Hij was al bezig met de medische keuring toen het verhaal een andere wending kreeg. Trauner haalt de schouders er bij op. „Ik was transfervrij en ik heb gesproken met die club. Maar Sturm Graz was slechts een van de clubs die interesse toonde. Ik ging naar LASK Linz…”