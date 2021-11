Sport Kort: Knegt in Hongarije uitgeschakeld op 1500 meter

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Shorttracker Knegt in Hongarije uitgeschakeld op 1500 meter

19.11 uur: Sjinkie Knegt is op de eerste dag van de derde wereldbeker shorttrack in Hongarije uitgeschakeld op de 1500 meter. De Friese routinier kreeg tijdens zijn race in de kwartfinales een straf, waardoor hij verder kansloos was. Sven Roes (eerste) en Jens van ’t Wout (tweede) haalden de halve eindstrijd in Debrecen wel.

Bij de vrouwen kwamen Suzanne Schulting (eerste), Xandra Velzeboer (tweede) en Selma Poutsma (derde, op tijd verder) de kwartfinales op de 1500 meter goed door.

Op de 500 meter wist alleen Dylan Hoogerwerf zich niet te plaatsen voor de kwartfinales. Hij eindigde in zijn serie als vierde.

Op de gemengde estafette over 2000 meter incasseerde de Nederlandse ploeg een straf, waardoor de halve finales buiten bereik bleven. Namens Oranje kwamen Hoogerwerf, Melle van ’t Wout, Velzeboer en Yara van Kerkhof in actie.

De strijd om de medailles op de 500 en 1500 meter is zaterdag in Debrecen.

Zeilduo Van Aanholt/De Ruijter verliest koppositie op WK

18:25 uur De zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter zijn op de derde dag van het wereldkampioenschap in 49erFX-klasse hun leidende positie kwijtgeraakt.

Het Nederlandse gelegenheidsduo stuurde hun boot donderdag in de drie races respectievelijk als derde, tiende en negende over de finishlijn. Hun Noorse rivalen Helene Næss en Marie Rønningen sloten de dag in Oman af met een zege.

Dat was net genoeg om de eerste plaats over te nemen. Het verschil is na aftrek van het slechtste resultaat slechts 1 punt. Het Finse koppel Ronja Grönblom/Veera Hokka bezet met een geringe achterstand de derde plaats met evenveel punten als de Braziliaansen Martine Grael en Kahena Kunze.

Bij de mannen in de 49er stevenen Bart Lambriex en Floris van de Werken voor de kust van Al-Mussanah af op een medaille. Ze finishten donderdag tweemaal als tweede en een keer als vijfde. Door die prestaties nestelden ze zich bovenaan het klassement.

Derby IJsselmeervogels - Spakenburg afgelast om risico supporters

17:02 uur De derby in de tweede divisie tussen IJsselmeervogels en Spakenburg gaat zaterdag niet door. Volgens burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten is het risico dat de doorgaans fanatieke supporters massaal buiten het sportcomplex samenkomen, te groot. Vanwege de landelijk geldende coronamaatregelen is er geen publiek bij de wedstrijd welkom.

Daardoor was de burgemeester bang dat de openbare orde buiten het terrein in gevaar zou komen. Het is nog niet duidelijk wanneer de altijd zwaarbeladen derby tussen de twee Spakenburgse clubs wordt ingehaald.

Matús Bero verlengt contract bij Vitesse

15:54 uur Matús Bero blijft Vitesse trouw. De 26-jarige Slowaakse international heeft zijn aflopende contract in Arnhem donderdag verlengd tot medio 2023 met een optie voor nog een extra seizoen. De energieke middenvelder kwam in 2018 over van Trabzonspor en heeft voor Vitesse inmiddels meer dan honderd officiële wedstrijden gespeeld.

„Dat is iets waar ik trots op ben”, zei hij op de clubsite na de ondertekening van zijn nieuwe verbintenis . „Het voelt ook heel goed dat hier waarschijnlijk nog veel duels bij zullen komen. Ik heb me de afgelopen jaren al enorm ontwikkeld bij Vitesse. Fysiek, maar ook voetballend.”

Nederlands talent Sankoh ondanks blessure langer bij Stuttgart

15:23 uur Het Nederlandse talent Mohamed Sankoh heeft zijn contract bij de Duitse voetbalclub VfB Stuttgart verlengd tot de zomer van 2026. De 18-jarige jeugdinternational verhuisde vorig jaar van de Engelse club Stoke City naar Stuttgart en debuteerde op 25 april in de Bundesliga. In de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen SpVgg Greuther Fürth liep Sankoh als invaller een zware knieblessure op.

De Zuid-Hollander, die in de jeugd voor Sparta speelde, had enkele dagen daarvoor in de bekerwedstrijd tegen BFC Dynamo zijn eerste officiële doelpunt in de hoofdmacht van Stuttgart gemaakt. Sankoh moest vanwege zijn zware knieblessure een operatie ondergaan en heeft volgens de medische staf negen maanden tot een jaar nodig om daarvan te herstellen.

„Ik werk hard aan mijn revalidatie en geef alles om sterker terug te komen”, zegt Sankoh. Volgens technisch directeur Sven Mislintat heeft de Nederlandse tiener alles in huis om een topspits te worden. „Mo heeft een lange weg te gaan, maar hij krijgt van ons alle steun en tijd.”

Marseille wedstrijd zonder publiek om wangedrag fans

13:01 uur Olympique Marseille moet de komende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Die maatregel hebben de autoriteiten genomen na ongeregeldheden tijdens de wedstrijd Marseille - Paris Saint-Germain (0-0) van afgelopen maand.

Aanhangers van de thuisclub gooiden meerdere keren voorwerpen op het veld en een supporter rende zelfs over het veld achter PSG-speler Lionel Messi aan.

Marseille liep het risico om een punt in mindering te krijgen voor de gebeurtenissen, maar uiteindelijk blijft het bij een wedstrijd zonder publiek.

Marseille kreeg dit seizoen in de Ligue 1 al twee keer eerder een straf opgelegd door het gedrag van supporters. In de wedstrijd tegen Angers klommen fans van de Zuid-Franse club over een hek het vak met supporters van de tegenstander in. Tegen Nice bestormden supporters van beide clubs het veld.

Ook in Europees verband ging het mis, tegen Galatasaray. De Marseille-supporters gooiden toen fakkels naar aanhangers van de Turkse club.

Valverde (41) slaat in laatste jaar de Tour over

12.30 uur: Alejandro Valverde laat in zich in zijn laatste jaar als prof niet meer zien in de Tour de France. De 41-jarige veteraan van Movistar wil in 2022 wel meedoen aan de Giro d’Italia en de Vuelta in eigen land. „Ik ga genieten van mijn laatste jaar als prof”, zei Valverde tegen Spaanse media.

De Spanjaard onthulde zijn programma voor komend jaar in Sangüesa, een plaats in de noordelijke regio Navarra waar Valverde samen met enkele teamgenoten het begin maakte met het planten van duizend bomen. De ploeg Movistar wil hiermee een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Valverde mikt in het voorjaar op de Ardennenklassiekers, zoals de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Hij won die koersen al respectievelijk vijf en vier keer. Valverde eindigde in alle grote rondes op het podium. Hij won de Vuelta in 2009, werd derde in de Tour van 2015 en een jaar later ook derde bij zijn debuut in de Giro. De Italiaanse etappekoers wil Valverde komend jaar voor de tweede keer rijden.

Het afscheid volgt dan in de Vuelta, die start in Nederland. Na een ploegentijdrit op 19 augustus in Utrecht zijn er twee etappes door Nederland, van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda. De Spaanse etappekoers eindigt op 11 september in Madrid. De rest van het parcours wordt op 16 december gepresenteerd. De Vuelta van dit jaar eindigde voor Valverde met een val in de zevende etappe, waarbij hij een sleutelbeenbreuk opliep.

China meldt weer coronabesmetting bij rodelaar op olympische baan

09.11 uur: Voorafgaand aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de olympische baan van Yanqing heeft weer een rodelaar positief getest op het coronavirus. Het is het derde positieve geval in een week tijd. Volgens de Chinese autoriteiten heeft de betreffende rodelaar nauw contact gehad met één van zijn collega’s die vorige week positief testten.

De namen en nationaliteit van de betreffende sporters zijn onbekend. De Chinezen meldden alleen dat de atleten die tijdens de trainingsweek op de rodel- en bobsleebaan van Yanqing positief testten uit hetzelfde land komen. De rodelaars zijn in isolatie gezet.

Komend weekeinde staat op de olympische baan, ten noordwesten van de Chinese hoofdstad Beijing, de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op het programma voor de rodelaars. De veiligheidsmaatregelen op de baan werden aangescherpt nadat de Pool Mateusz Sochowicz bij een trainingsongeluk onder meer een gebroken knieschijf had opgelopen. Sochowicz knalde tijdens een afdaling op een gesloten poortje, dat open had moeten staan.

Antetokounmpo leidt Bucks met 47 punten langs LA Lakers

08.12 uur: De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks met maar liefst 47 punten aan een overwinning op Los Angeles Lakers geholpen: 109-102. De 26-jarige ster van de NBA-kampioen had dit seizoen nog niet eerder zoveel punten gemaakt in één wedstrijd. Antetokounmpo schoot vooral in de eerste twee kwarten vrijwel alles raak.

Bij de Lakers, die het nog altijd moeten doen zonder de geblesseerde superster LeBron James, was de 20-jarige Talen Horton-Tucker met 25 punten de meest productieve speler. Russell Westbrook kwam tot 19 punten en 15 assists voor de ploeg die in 2020 kampioen werd van de NBA.

Washington Wizards, de koploper in het oosten, verloor met 97-87 bij Charlotte Hornets. Het betekende de vierde nederlaag voor de Wizards, die tien wedstrijden wonnen.

Phoenix Suns boekte de tiende overwinning op rij. De verliezend NBA-finalist van afgelopen seizoen klopte Dallas Mavericks met 105-98 en staat met elf zeges tegenover drie nederlagen op de tweede plek in het westen, achter Golden State Warriors (12-2).