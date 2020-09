Ansu Fati. Ⓒ ANP/HH

Spanje is in de ban van Ansu Fati. Het talent van FC Barcelona heeft historie geschreven door in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne het doel te vinden voor de Spaanse nationale ploeg. Fati is nu de jongste speler ooit die heeft gescoord voor ’La Roja’.