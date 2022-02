Schmidt moet puzzelen tegen Maccabi Tel Aviv PSV mist Europees mogelijk Érick Gutiérrez en Phillipp Mwene

Gutierrez raakte afgelopen weekend tegen SC Heerenveen geblesseerd en is een twijfelgeval in het elftal van Roger Schmidt. Ⓒ ANP/HH

PSV-coach Roger Schmidt weet nog niet of Érick Gutiérrez en Phillipp Mwene donderdag kunnen spelen in de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League.