Dick Advocaat (73): ’Als Feyenoord een jongere spelersgroep wil dan hoor ik daar niet bij’

Dick Advocaat tijdens de persconferentie bij Feyenoord voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. De trainer heeft Feyenoord laten weten dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Dick Advocaat (73) heeft zich bij z’n beslissing om te stoppen bij Feyenoord en als clubtrainer laten leiden door z’n gevoel. „Iedere ochtend om zeven uur gaat de wekker af. Ik voel me goed, maar eens houdt het op. Ik vind het genoeg. Voor mezelf was ik er al langer uit en toen technisch directeur Frank Arnesen vroeg hoe ik over de toekomst dacht, heb ik hem direct verteld: Ík stop ermee.”