Ajax doet André Onana voorstel tot zomer 2024

Onana staat op dit moment tot 1 juli 2022 onder contract, terwijl hij vanwege dopinggebruik tot februari van dat jaar is geschorst. Het brengt Ajax in een lastig parket, omdat de doelman vanaf 1 januari 2022 met andere clubs mag onderhandelen en een half jaar later transfervrij de deur zou kunnen uitlopen.

Hoewel binnenkort bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) de beroepszaak dient en de straf van Onana wellicht lager uitvalt, wil Ajax een transfersom voor de keeper vroegtijdig veiligstellen. Daar lijkt de club in te slagen. Eerder, voor de coronapandemie, werd de transfersom van Onana rond de 25 miljoen euro geschat.