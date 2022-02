Merijn Scheeperkamp beste Nederlander op 500 meter, historisch goud voor Chinees Tingyu Gao

Het goud ging naar de Chinese vlaggendrager Tingyu Gao, die het thuispubliek op de banken kreeg met een olympisch record: 34,32. Gao is nu de eerste Chinees ooit met een gouden schaatsmedaille op de Spelen. Het zilver ging naar de Zuid-Koreaan Cha Min Kyu (34,39). Het brons werd een prooi voor de Japanner Wataru Morishige (34,49), waardoor het podium volledig Aziatisch was. Wereldkampioen Laurent Dubreuil eindigde als vierde, met 34,52.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Tingyu Gao kwam sterk voor de dag. Ⓒ HH/ANP

Nederlanders

Thomas Krol kwam als eerste Nederlander in actie. In rit drie trof hij de Italiaan Jeffrey Rosanelli. Met een machtige eindsprint trok de Nederlander, goed voor zilver op de 1500 meter, de ritzege naar zich toe: 35.06. Maar met die tijd wist Krol - sowieso geen echte 500 meter-rijder - meteen dat een verrassing er niet in zat.

De 21-jarige Scheperkamp kwam na een opening van 9,7 tot een eindtijd van 34,73, op dat moment goed voor de derde tijd. In het vervolg zakte het talent van Jumbo-Visma geleidelijk weg in de tijdenlijst. Wel bleef Scheperkamp zijn ploeggenoot Kai Verbij voor. Die zette een tijd van 34,87 neer en kwam op die manier niet in de buurt van de hoofdprijzen. Krol en Verbij komen in Peking nog in actie op de 1000 meter en doen begin maart ook nog mee aan het WK sprint in Hamar.

Dweilmachine

De 500 meter begon zaterdag later dan gepland. Door problemen met een van de dweilmachines, was de baan in Peking niet op tijd schoongemaakt.

Gebroeders Mulder

Vier jaar geleden in Pyeongchang ging het goud naar de Noor Håvard Lorentzen. Ronald Mulder, afwezig in Peking, was op plaats zeven de beste Nederlander. In 2014 in Sotsji pakte hij nog brons en completeerde hij een volledig Oranje-podium, met zijn tweelingbroer Michel Mulder op het hoogste schavot. Jan Smeekens pakte zilver.