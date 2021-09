Voorzitter Barcelona verrast door verklaring Ronald Koeman

Koeman, die zwaar onder druk staat vanwege de tegenvallende prestaties van Barcelona, besloot om in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Cádiz geen vragen van de pers te beantwoorden. De oud-bondscoach van Oranje las alleen een verklaring voor, waarin hij de fans, het bestuur en de media om geduld vroeg.

Bekijk ook: Ronald Koeman breekt persmoment af na voorlezen verklaring

„We kwamen er op het laatste moment achter dat hij van plan was deze verklaring af te leggen”, zei Laporta tegen Spaanse media. „Hij heeft de verplichting om op de persconferenties te verschijnen. Hij is dan vrij om vragen te beantwoorden of zich uit te drukken zoals hij dat wil. Ik respecteer deze beslissing van de trainer, maar we hoorden het pas een paar minuten van tevoren, net als de aanvoerders. We zitten in een moeilijke fase, maar we hopen op een goed resultaat donderdag tegen Cádiz. Daar gaat het om. Zulke situaties overwin je met goede resultaten.”