VIDEO Doelman Benfica knalt heerlijk raak vanaf eigen helft

Benfica keek in Segunda Liga, de tweede divisie in Portugal, in het duel met Trofense tegen een 1-0 achterstand aan toen Soares een geniaal ingeving kende. In de 65e minuut controleerde de goalie de bal buiten zijn eigen strafschopgebied en gaf hem een hengst naar voren.

Misschien tot zijn eigen verbazing vloog de bal over de keeper van Trofense die bij de doellijn stond opgesteld. Via de onderkant van de lat belandde de bal doodleuk in het doel. Zijn gelijkmaker zorgde zelfs voor een verbluffende comeback omdat Benfica uiteindelijk met 2-1 won.

„Ik zag dat hun keeper wat naar voren stond en met de wind in de rug besloot ik een risico te nemen. Het is goed verlopen, het is iets wat bij velen in het geheugen gegrift zal blijven staan,” aldus Soares.