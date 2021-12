Heracles Almelo en SC Cambuur houden elkaar in evenwicht

Beide ploegen begonnen met opvallende statistieken aan het duel. Heracles pakte in de eerste competitiehelft 16 punten in eigen huis en slechts 1 punt buiten Almelo. SC Cambuur daarentegen haalde buiten Leeuwarden meer punten dan in eigen huis: 15 tegen 12 punten. De vijfde uitzege op rij kwam er in Twente voor de Friese club echter niet.

De twee teams waren goed aan elkaar gewaagd. Heracles kreeg voor de rust de beste kansen. Lucas Schoofs was met twee kopballen dicht bij 1-0 en doelman Sonny Stevens hield Kaj Sierhuis van scoren af. Heracles-keeper Janis Blaswich redde fraai na een kopbal Roberts Uldrikis.

Na de rust kwam SC Cambuur dankzij invaller Michael Breij op voorsprong (0-1). Hij schoot raak na een vlot uitgevoerde aanval. Daarna liet eerst Sierhuis een grote kans op de gelijkmaker liggen. Enkele minuten later kon doelman Stevens nog net 1-1 voorkomen na een schot van invaller Sinan Bakis.

In de 77e minuut sloeg Orestis Kiomourtzoglou alsnog toe bij een rebound, afkomstig van goalie Stevens. Daarmee zorgde de Duitser voor een verdiend punt voor Heracles: 1-1. Voor Cambuur was het de eerste remise in deze competitie.