Schlemiel Can: trots na bittere uitschakeling in Champions League

De middenvelder kopte na een vreemde manoeuvre de bal tegen zijn uitgestoken arm aan waarna de arbitrage niets anders kon doen dan een strafschop aan City toekennen. Riyad Mahrez benutte de penalty (1-1) waarna Phil Foden het tweeluik besliste. City had de thuiswedstrijd ook al met 2-1 gewonnen.

„De wedstrijd veranderde na de gelijkmaker”, gaf Can toe. „Ik dacht dat het geen strafschop was, omdat ik de bal eerst op mijn hoofd kreeg. Helaas zag de scheidsrechter het anders. Dit is extra bitter voor ons, omdat we in de uitwedstrijd al werden beroofd van een doelpunt. Niettemin mogen we trots op onszelf zijn. We hebben de beste ploeg van de wereld heel goed partij weten te bieden.”

Aanvoerder Marco Reus treurde met Can mee. „Tot aan de strafschop hebben we het gewoon heel goed gedaan. Daarna hadden we geen idee meer en gingen we veel te wild op jacht naar doelpunten.”