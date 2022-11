Premium Het beste van De Telegraaf

‘Dit is heel vreemd’ Mysterieuze verzuring kost turner De Munck historische medaille: ’Armen liepen vol’

Grote deceptie bij De Munck na zijn val. Ⓒ ANP/HH

LIVERPOOL - Loran de Munck was zaterdagmiddag hard op weg naar een historische medaille, totdat zijn armen op onverklaarbare wijze verzuurden en hij in de slotfase van zijn puike oefening van het paard lazerde. De zesde plaats was daardoor het hoogst haalbare voor de 23-jarige turner in de voltige-finale op de WK in Liverpool.