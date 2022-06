Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach ziet fantastische Oranje-training in Zeist Van Gaal geniet van vlugge leerlingen: ’Beter kan gewoon niet’

Door Jeroen Kapteijns

Louis van Gaal tijdens de persconferentie. Ⓒ ProShots

ZEIST - Na de 4-1 zege op België gaf bondscoach Louis van Gaal te kennen, dat hij geen type is dat gauw de polonaise gaat lopen, maar in de aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Polen hing de 70-jarige keuzeheer toch even de slingers op. Van Gaal was laaiend enthousiast over de manier waarop de spelers van Oranje zich het door hem gewenste 3-4-1-2 systeem eigen maken. ,,Ik denk dat we in dit systeem de meeste kans maken om wereldkampioen te worden. Ik moet ook zeggen dat het voortvarend loopt. Vanochtend hebben we elf tegen elf getraind en beter kan gewoon niet. Het werd fantastisch uitgevoerd”, jubelde Van Gaal.