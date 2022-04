Invaller Brobbey goudhaantje voor worstelend Ajax

Na een week eerder de KNVB-beker aan PSV te hebben moeten laten, was het voor Ajax zaak om zaterdagmiddag in Nijmegen de Eindhovenaren in de Eredivisie op veilige afstand te houden. Met een al weken in matige vorm stekend elftal kostte dat tegen NEC de nodige moeite, zo bleek al snel. De Amsterdammers kregen hun aanvalsspel maar mondjesmaat van de grond en gaven bovendien veel ruimte weg, waardoor de grootste kansen voor rust voor de thuisploeg waren.

Een achterstand leek er dan ook te komen voor de bezoekers, toen Jonathan Okita alle ruimte had om uit te halen in het vijandelijke strafschopgebied. In de verre hoek testte hij Maarten Stekelenburg, die zich goed strekte en zijn ploeg behoedde voor vroege malaise.

Penalty Tadic

Naarmate de eerste helft vorderde had het kwartje de andere kant op moeten vallen toen Dusan Tadic mocht aanleggen van elf meter na een overtreding van Jordy Bruijn op Jurriën Timber. Tadic, normaal gesproken wel raad wetend met dergelijke klusjes, kon NEC-goalie Mathijs Branderhorst niet in verlegenheid brengen en zag de doelman redding brengen. Daarmee was het kwaad nog niet geschiedde voor de ploeg van Erik ten Hag, want nog voor het rust was moest Perr Schuurs geblesseerd van het veld.

Tadic baalt na zijn gemiste penalty. Ⓒ Pro Shots

Brobbey voor Berghuis

De tegenvallende eerste helft deed Ten Hag ingrijpen, door Steven Berghuis in de kleedkamer achter te houden. Met diens vervanger Brian Brobbey fris tussen de lijnen noteerde de ploeg, het nog altijd wat stroperige spel ten spijt, na een uur voetballen wel haar eerste gigantische kans van de middag. Na een perfect afgemeten voorzet van Nicolas Tagliafico kopte de spits op de paal.

De jacht naar de openingstreffer leek hiermee geopend, want niet veel later was ook Davy Klaassen dicht bij een treffer. Met het hoofd leek hij te profiteren nadat Branderhorst mis zat, maar de goalie haalde opgelucht adem toen de bal nog net van de lijn werd weggeroeid.

Gouden wisselbeurt

Met het verstrijken van de tijd ging NEC steeds meer geloven in een resultaat, terwijl voor Ajax de volgende zeperd steeds dichterbij kwam. De wisselbeurt van Ten Hag bleek in de slotfase van het duel echter goud waard, want het was Brobbey die enkele minuten voor tijd toesloeg en Ajax op voorsprong zette.

Even leek er nog sprake van buitenspel, maar dat werd door de VAR al snel ontkracht. Zo haalden Ten Hag en zijn manschappen opnieuw opgelucht adem en blijft de ploeg op koers voor een nieuwe landstitel.