Premium Het beste van De Telegraaf

Britse sensatie voelt steun van legendes Flikt Emma Raducanu het onmogelijke in US Open-finale?

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Emma Raducanu schrijft geschiedenis. Nog nooit bereikte een qualifier de finale van een grandslam-toernooi. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De vrouwenfinales bij grandslam-toernooien kennen de laatste jaren geregeld verrassende namen, maar zo sensationeel als de eindstrijd van de US Open er vandaag uitziet, is het toppunt. De Canadese Leylah Fernandez is 19 jaar en de nummer 73 van de WTA-ranglijst. De aanwezigheid van Emma Raducanu is nog verrassender. De Britse is pas 18 jaar jong en de nummer 150 van de wereld.