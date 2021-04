KNVB mikt op 12.000 toeschouwers per EK-duel in Amsterdam

„Geweldig dat we op koers liggen voor een EK met publiek”, zegt Gijs de Jong, toernooidirecteur in Amsterdam. „Dit is een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort gewoon publiek bij te zijn. We kijken ernaar uit 12.000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA te ontvangen, maar beseffen dat het coronavirus onvoorspelbaar is en er geen garanties zijn. We blijven echter goede hoop houden dat de situatie in juni zodanig verbeterd is, dat er zelfs meer toeschouwers bij kunnen zijn.”

Uiterlijk deze woensdag moesten de twaalf speelsteden hun plannen indienen over het beoogde minimumaantal toeschouwers bij de EK-wedstrijden in hun stadions. De UEFA had vorige maand bij monde van voorzitter Aleksander Ceferin benadrukt dat voetballen in lege EK-stadions voor de UEFA geen optie zou zijn. Zonder een garantie van publiek bij de EK-duels zouden de betreffende gastlanden hun EK-duels mogelijk moeten afstaan.

Ambitie

De ambitie van ten minste 12.000 toeschouwers, met de hoop op meer, hebben de KNVB, het kabinet en de gemeente Amsterdam gezamenlijk uitgesproken. „Het is fantastisch dat de minister en de burgemeester van Amsterdam er ook vertrouwen in hebben dat een EK met publiek in juni op een veilige, verantwoorde én feestelijke manier kan plaatsvinden”, laat De Jong weten.

Supporters tijdens de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff Arena op 27 maart in Amsterdam, Nederland. Ⓒ ANP/HH

In het Nederlandse EK-scenario dat bij de UEFA is ingediend, wordt uitgegaan van op zijn minst 25 procent van de netto-capaciteit van het stadion. Alle bezoekers die de EK-duels in Amsterdam willen bijwonen, moeten voldoen aan de dan geldende veiligheidsprotocollen en krijgen pas toegang op vertoon van een negatief resultaat van een coronatest.

Stopknop

Op basis van de resultaten van de verschillende Fieldlab-onderzoeken en de verwachte coronasituatie in juni, bekijken de KNVB, het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam of het mogelijk is om het percentage toeschouwers te verhogen. Als de staat van de pandemie in juni slechter is dan ingeschat, kan het aantal toeschouwers ook naar beneden worden bijgesteld. Hiervoor is een zogenoemde ’stopknop’ in het protocol opgenomen.

De Johan Cruijff ArenA vormt het decor voor de EK-groepswedstrijden van Nederland tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Op 26 juni staat nog een achtste finale op het programma.

Burgemeester Halsema: EK-fans hebben iets om naar uit te kijken

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verheugt zich op de vier EK-wedstrijden in haar stad. „Heel bijzonder dat we als echte voetbalstad onderdeel zijn van dit unieke toernooi. Dit is voor heel veel fans iets om naar uit te kijken. Met elkaar maken we er een veilig, verantwoord en goed georganiseerd toernooi van”, zegt Halsema in een korte reactie op het nieuws dat de KNVB op minimaal 12.000 toeschouwers inzet bij de vier duels in de Johan Cruijff ArenA.

Ook sportwethouder en locoburgemeester Simone Kukenheim is enthousiast. „Het is prachtig om speelstad te kunnen zijn voor zo’n belangrijk internationaal sportevenement als EURO 2020. We gaan dan ook ons best doen om er niet alleen een topsportspektakel van te maken, maar ook een inspiratiebron om zelf te gaan sporten. Want zien voetballen, doet voetballen.”

’Hopelijk prachtige sportzomer’

Amsterdam is al begonnen met de warming-up voor het toernooi. Het EK Voetbal on Tour vindt plaats tot en met 25 juni. Tijdens deze periode toert een bus door de stad om op ongeveer dertig pleintjes voetbalactiviteiten op te zetten. Deze zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. „Jonge Amsterdammertjes kunnen genieten van gratis sportactiviteiten zoals voetbal challenges en clinics freestyle voetbal. Zo tellen we af naar een hopelijk prachtige sportzomer, met het EK voetbal als een van de hoogtepunten”, blikt Kukenheim vooruit.

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft ook zin in het EK. „We kijken er allemaal naar uit dat er weer meer kan. Bij het EK voetbal hopen we natuurlijk allemaal op publiek in het stadion. In samenwerking met de KNVB en de gemeente Amsterdam kijken we hoe er op een veilige en verantwoorde manier publiek bij de wedstrijden van het Nederlands elftal kan zijn. De kennis opgedaan bij de Fieldlabs en pilots helpt hierbij en uiteraard blijft de epidemiologische situatie leidend bij de vraag hoeveel publiek aanwezig kan zijn.”